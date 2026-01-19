Haberler

Giresun'da hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı

Güncelleme:
Giresun'un Güce ilçesinde çığ altında kalan çoban Mustafa Yiğit için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD, Jandarma, Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri olay yerine sevk edildi.

GİRESUN'un Güce ilçesinde hayvanlarını otlatırken çığ altında kalan çoban Mustafa Yiğit (45) arama-kurtarma çalışması başlattı.

Saat 17.30 sıralarında Güce ilçesinde çığ meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit, kar kütlesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yiğit için arama-kurtarma çalışması başlattı.

