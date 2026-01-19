Giresun'da hayvanlarını otlatan çoban çığ altında kaldı
Saat 17.30 sıralarında Güce ilçesinde çığ meydana geldi. Bölgede hayvanlarını otlatan Mustafa Yiğit, kar kütlesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yiğit için arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel