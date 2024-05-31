Giresun'da Çalışma Hayatı ve Ekonomi Konferansı Gerçekleştirildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde, "Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı ve Ekonomi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Uzun, çalışma hayatı ve ekonominin milattan önceye kadar olan tarihiyle ilgili bilgi aktardı.

Yüksekokul Müdür Vekili Öğr. Gör. Mevlüt Kaya, konferansın ardından Uzun'a plaket sundu.