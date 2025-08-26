Giresun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti
Giresun'da derede boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi gören 15 yaşındaki Ali Eren Öztürk vefat etti. Cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle toprağa verildi.
Giresun'da, derede boğulma tehlikesi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Ali Eren Öztürk (15) için Yağlıdere ilçesine bağlı Ortaköy Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.
Yağlıdere Deresi'nde 22 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren Öztürk, tedavi altına alındığı Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel