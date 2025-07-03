Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hastaya Nakledilecek

Giresun'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hastaya Nakledilecek
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Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki kadının organları, ailesinin bağış kararı ile 4 hastaya nakil edilecek. İki böbrek, kalp ve karaciğer, Samsun ve Ankara'daki hastalara gönderilecek.

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya nakledilecek.

Düşme sonucu getirildiği Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 50 yaşındaki kadın hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakil birimince yapılan görüşme sonucu aile, organ bağışını kabul etti.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin iki böbreği, kalp ve karaciğeri uzman ekip tarafından alındı.

Böbrekler ile karaciğer Samsun'da, kalp ise Ankara'da organ ve doku bekleyen hastalara nakil için gönderildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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