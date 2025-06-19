Giresun'da Baba ve Oğul Boğulma Tehlikesi Sonrası Hayatını Kaybetti

Giresun'da Baba ve Oğul Boğulma Tehlikesi Sonrası Hayatını Kaybetti
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Giresun'da serinlemek amacıyla denize giren baba Celal Derme ve oğlu Toprak Derme, boğulma tehlikesi yaşayarak hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Toprak'ın cansız bedeni bulundu, acı veren olayın ardından baba Celal de hayatını kaybetti.

GİRESUN'da denizde kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Toprak Derme'nin (10) aynı denizde boğulma tehlikesi geçirip, kurtarılan babası Celal Derme (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Haziran'da kent merkezi Çıtlakkale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren baba Celal ile oğlu Toprak Derme, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Baba kıyıya çıkarılırken, oğlu Toprak kayboldu. İhbarla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Derme, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde akıntıya kapılarak kaybolan Toprak'ın cansız bedenine, arama çalışmalarının 2'nci gününde babasının denizden çıkarıldığı yerin 100 metre uzağında ulaşıldı. Sonar cihazlarla yeri tespit edilerek, dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Toprak'ın cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

BABADAN ACI HABER GELDİ

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Celal Derme de gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derme'nin cenazesi de oğlunun yanına defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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