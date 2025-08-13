Giresun'da Atık Su Arıtma Tesisi Projesi İlerliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen 22 milyon Avro bedelli atık su arıtma tesisi projesinin hızla ilerlediğini duyurdu. Proje, şehrin altyapısını güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda çevreye duyarlı bir üretim modeli sunacak.

Giresun'da Atık Su Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen projenin hızla ilerlediği belirtildi.

Arıtma ve toplama sistemi olarak iki ana koldan yürütülen proje çalışmalarında, Fatih Caddesinde yeni kanalizasyon terfi merkezi inşa edildiği ifade edildi.

Bölgede atık su altyapısını güçlendirecek yeni kanalizasyon hatları yerleştirildiği vurgulanarak, 22 milyon Avro bedelli projenin şehrin altyapısını güçlendirerek çevreye duyarlı üretim modeliyle dikkat çekeceğine işaret edildi.

Açıklamada, projenin su arıtımının yanı sıra kendi elektriğini de üreteceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'ye kötü haber! Takımın yıldızı aylarca forma giyemeyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.