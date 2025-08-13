Giresun'da Atık Su Arıtma Tesisi Projesi İlerliyor

Giresun'da Atık Su Arıtma Tesisi Projesi çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Giresun Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen projenin hızla ilerlediği belirtildi.

Arıtma ve toplama sistemi olarak iki ana koldan yürütülen proje çalışmalarında, Fatih Caddesinde yeni kanalizasyon terfi merkezi inşa edildiği ifade edildi.

Bölgede atık su altyapısını güçlendirecek yeni kanalizasyon hatları yerleştirildiği vurgulanarak, 22 milyon Avro bedelli projenin şehrin altyapısını güçlendirerek çevreye duyarlı üretim modeliyle dikkat çekeceğine işaret edildi.

Açıklamada, projenin su arıtımının yanı sıra kendi elektriğini de üreteceği kaydedildi.