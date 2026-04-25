Giresun'da anne adayları koordinatör ebelerle doğuma hazırlanıyor

Giresun'da, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında görevlendirilen koordinatör ebeler anne adaylarını doğuma hazırlıyor.

Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli koordinatör ebeler, gebeliğin son üç ayındaki veya yüksek riskli olarak değerlendirilen gebeleri takip ediyor.

Anne adaylarının herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı, doğumun hangi sağlık kuruluşunda planlandığı, aile hekimliği hizmetlerinden yararlanma ile gebelik izlemleri ve gebe eğitimlerine katılma durumları sorgulanıyor.

Değerlendirmeler sonucunda gerekli planlamalar yapılıyor, ardından anne adaylarına eğitim ve bilgi veriliyor.

Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli koordinatör ebe Pınar Cantürk, AA muhabirine, gebelerin Sağlık Bakanlığının ilgili sisteminde kayıtlı olduğunu ve takiplerinin yapıldığını söyledi.

Özellikle ilk gebeliği olan ve ev ziyareti talep eden anne adaylarına yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirten Cantürk, Bakanlığın "Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasının kullanımı hakkında da bilgi verdiklerini ifade etti.

Cantürk, eğitimlerle ilgili gebelerden olumlu geri bildirim aldıklarını vurgulayarak, "Gebeliğe hazırlık, yapılması gereken tarama testleri, kullanması gereken ilaçlar konusunda gerekli açıklamaları yapıyoruz. Aile hekimlerinin desteğiyle burada eğitimlerini planlıyoruz." dedi.

Gebelere diyetisyen, psikolog, fizyoterapist desteği verildiğine işaret eden Cantürk, diş muayenelerinin yapıldığını da aktardı.

Cantürk, gebe okullarında ise doğum anına yönelik doğum dalgalarıyla baş etme yöntemleri olarak nefes, masaj, egzersiz, aroma terapi ve hidroterapi, emzirme ve lohusalık dönemleriyle ilgili eğitim verildiğini kaydetti.

Eğitimlere katılan anne adayı Seda Kahya Kul ise Giresun Merkez Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerinin telefonla kendisine ulaştığını belirterek, "Gebelik süreciyle ilgili verilen bilgeler beni rahatlattı. İlk gebeliğim olduğu için bilgi eksikliklerim vardı, onlar tamamlandı. Doğuma yönelik kaygılarımı da giderdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
