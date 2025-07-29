Giresun'da Aileler Arasında Çıkan Kavga Kanlı Bitti: 3 Ölü

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Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek 3 kişinin ölümüne neden oldu. Olayda bir kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.

S. Kıramanoğlu da tabancayla Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi.

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybetti.

Yaralanan S. Kıramanoğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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