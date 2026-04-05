Giresun'da kaybolan 96 yaşındaki kişi aranıyor
Giresun'un Çamoluk ilçesinde evinden ayrılan 96 yaşındaki T.K. için arama çalışmaları başlatıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye intikal etti.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin Hacıahmetoğlu köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan T.K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla kayıp kişiyi arama çalışması gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak