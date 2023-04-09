Giresun'da 71 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı

Giresun'da bir araçta yapılan aramada 71 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Giresun'da bir araçta yapılan aramada 71 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde takip edilen bir aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 71 ruhsatsız tabanca ile 81 şarjör ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ö.K. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, silahların İstanbul'daki bazı organize suç örgütlerine ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.