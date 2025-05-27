Giresun'da 150 Yıl Sonra Yeniden Tespit Edilen Sarı Dağ Gülü Açtı

Giresun'da 150 yıl sonra yeniden tespit edilen sarı dağ gülü, yüksek rakımdaki çayırlarda açmaya başladı.

Rus doğa tarihçisi ve yer bilimci Pyotr Alexondrovich Chikhachov tarafından 1867 yılında, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve kısmen Gümüşhane'de tespit edilerek makalesi yayımlanan sarı dağ gülüne 2017'de yeniden rastlandı.

Koparılması yasak olan bitki, bu yıl Şebinkarahisar ilçesinde mayısın son günlerinde açtı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce endemik tür olan bitkinin korunması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şebinkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapıldı

Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, tabak, bardak ve tablo gibi eşyaları sarı dağ gülü motifleriyle süsledi. El emeği ürünler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Usta öğretici Nazan Demir, sarı dağ gülünün Şebinkarahisar ile özdeşleştiğini söyledi.

İlçenin simgesi olarak motiflerde sarı dağ gülünü kullandıklarını belirten Demir, gelecek yıllarda da ürün ve motif çeşitliliğini geliştireceklerini kaydetti.