Haberler

Giresun Bulancak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun Bulancak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Sanayi Mahallesi mevkisinde, İbrahim Y. yönetimindeki 55 AAU 069 plakalı kamyonet ile Ayhan S. idaresindeki 28 K 1987 plakalı tır çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kamyonette bulunan Sevnur Y'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü İbrahim Y. ise Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
Düştüğü not çok konuşulur! Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Düştüğü not çok konuşulur! Arda'dan Fatih Terim paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar

Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.