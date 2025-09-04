Giresun Bulancak'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Sanayi Mahallesi mevkisinde, İbrahim Y. yönetimindeki 55 AAU 069 plakalı kamyonet ile Ayhan S. idaresindeki 28 K 1987 plakalı tır çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonette bulunan Sevnur Y'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan kamyonet sürücüsü İbrahim Y. ise Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
