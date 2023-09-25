Giresun Belediyesi'nin mobil aşevi aracı hizmete sunuldu

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen mobil aşevi aracı törenle hizmete sunuldu.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Giresun Belediyesi'ne hibe edilen mobil aşevi aracı törenle hizmete sunuldu.

Atatürk meydanındaki törende konuşan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, araç filolarına aşevini de kattıklarını söyledi.

Giresun Belediyesi'nin önemli eksiklerinden biri olan aşevi aracının bünyelerine katılmasından duydukları mutluluğu dile getiren Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

" Giresun'umuzda ve ülkemizde ihtiyaç duyulabilecek her yerde kullanmak üzere belediyemizin araç filosuna kazandırdığımız mobil aşevinin hayırlı olmasını

diliyorum."

Törene AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, belediye yetkilileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından mobil araç hizmete sunulurken, katılımcılar aracı gezdi.