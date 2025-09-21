Haberler

Giresun Açıklarında 3 Ayrı Hortum Görüntülendi

Giresun Açıklarında 3 Ayrı Hortum Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde deniz üzerinde meydana gelen 3 ayrı hortum, cep telefonlarıyla kaydedildi. Hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

GİRESUN açıklarında denizde 3 ayrı noktada meydana gelen hortum, cep telefonuyla görüntülendi.

Tirebolu ilçesinde öğle saatlerinden sonra deniz üzerinde 3 ayrı noktada hortum oluştu. Görülen hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevredekiler, hortumları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın dün akşam yaptıklarını konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.