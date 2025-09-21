Giresun Açıklarında 3 Ayrı Hortum Görüntülendi
Giresun'un Tirebolu ilçesinde deniz üzerinde meydana gelen 3 ayrı hortum, cep telefonlarıyla kaydedildi. Hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
GİRESUN açıklarında denizde 3 ayrı noktada meydana gelen hortum, cep telefonuyla görüntülendi.
Tirebolu ilçesinde öğle saatlerinden sonra deniz üzerinde 3 ayrı noktada hortum oluştu. Görülen hortumlar, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevredekiler, hortumları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel