Haberler

Gine-Bissau'da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü

Gine-Bissau'da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü Haber Videosunu İzle
Gine-Bissau'da askeri darbe: Cumhurbaşkanı Senegal'e götürüldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gine-Bissau'da gerçekleştirilen askeri darbe sonrasında Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Senegal'e getirildiği açıklandı. Senegal Dışişleri Bakanlığı durumu 'sağ salim' olarak bildirdi.

  • Gine-Bissau'da askeri darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo Senegal'e götürüldü.
  • Gine-Bissau'da 26 Kasım'da bir grup asker yönetime el koyduğunu duyurdu.
  • Gine-Bissau'da 23 Kasım'da milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı.

Gine-Bissau'da askeri darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Senegal'e getirildiği duyuruldu.
Senegal Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Embalo'nun, Senegal tarafından tahsis edilen bir uçakla "sağ salim" ülkeye ulaştığı bildirildi. Açıklamada, Senegal hükümetinin, anayasal düzenin ve demokratik meşruiyetin hızla yeniden tesis edilmesini destekleme yönündeki kararlılığını yinelediği kaydedildi.

BİR GRUP ASKER YÖNETİME EL KOYDU

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine-Bissau'da 26 Kasım'da kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu. Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti. Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

SEÇİMLER 23 KASIM'DA YAPILMIŞTI

Gine-Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde, Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü. Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.
Her 2 adayın açıklamalarından hemen sonra asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

Samsunspor lider geldi, lider dönüyor
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Kara Cuma kampanyasına Oktay Saral'dan sert tepki

Her sene yapılan kampanyaya Beştepe'den itiraz var
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
Yiğit Efe Demir performansıyla göz doldurdu! Atılan yorumları görmeniz lazım

Herkes bu çocuğu konuşuyor! Atılan yorumları görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.