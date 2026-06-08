TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'ndan, Ttb'ye Ziyaret

(ANKARA) - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, II. Başkanı Şehmus Alparslan, Yazman Üye Süleyman Değerli ve İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yedek üyesi Berçem Hanoğlu, TTB'yi ziyaret etti.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, II. Başkanı Şehmus Alparslan, Yazman Üye Süleyman Degerli ve İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yedek üyesi Berçem Hanoğlu, TTB'yi ziyaret etti. Gıda Mühendisleri Odası heyeti ile görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Alpay Azap ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Nilüfer Ustael katıldı."

Görüşmede sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimle ilgili yaşanan sorunlar, bunun sağlığa etkileri ve düzeltilmesi için birlikte yapılabilecekler ele alındı. Televizyonlarda akademik unvanlarını kullanarak görüş bildiren ve kamuoyunu yönlendiren hekimlerin verdikleri yanlış ve yanıltıcı bilgiler çeşitli örnekleri üzerinden değerlendirilerek halk sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için alınabilecek önlemler konuşuldu."

Kaynak: ANKA