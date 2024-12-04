GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Üniversitenin Gelişimi Hakkında Bilgi Verdi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Demir, rektörlük binasında gerçekleştirilen programda üniversitenin gelişimi için yıl boyunca yaptıkları çalışmaları gazetecilere anlattı.

Üniversitenin 2024-2025 güz dönemi toplam öğrenci sayısının 5 bin 642'ye ulaştığını ve genel doluluk oranının yüzde 99,5 olduğunu ifade eden Demir, "Bu yıl 39 ülkeden 675 yabancı öğrencimiz var. Şu an yüzde 10'dan fazla yabancı öğrenci bulunuyor. İlk geldiğimizde 7 ülkeden 127 öğrenci vardı. Bu dönem lisans programında 3 bin 770, ön lisans bin 637, lisansüstü ise 235 öğrencimiz var." dedi.

Bu dönem üniversitede fakülte ve MYO müfredatlarını yenilediklerini dile getiren Demir, derslerin sayısının YÖK'ün belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak, en az yüzde 25 seçmeli orana uygun hale getirildiğini ifade etti.

Birçok alanda çalışmalar yaptıklarını aktaran Demir, "Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kurduk. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programda alımını ilk kez gerçekleştirdik. Yayın sayılarımızı artırdık, AB ve TÜBİTAK gibi kurum destekli programlarda çalışmalar yaptık. Çeşitli alanlarda uluslararası belgeler aldık." diye konuştu.

Demir, 3 dilde eğitim yaptıklarını hatırlatarak, üniversitenin gelişimi için belirledikleri hedeflerde çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.