Üye Girişi
Haberler
Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Yerlikaya sinyali verdi

 Ahmet Türk için geri dönüş kapısı kapandı

Geri dönüş kapısı kapandı

 Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar

Esad'ın başını öne eğdiler
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Üniversitenin Gelişimi Hakkında Bilgi Verdi

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Üniversitenin Gelişimi Hakkında Bilgi Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversitenin öğrenci sayısının 5 bin 642'ye ulaştığını ve yabancı öğrenci oranının yüzde 10'dan fazla olduğunu açıkladı. Ayrıca, müfredat yenilemeleri ve uluslararası belgelerle ilgili önemli çalışmalara da değindi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Demir, rektörlük binasında gerçekleştirilen programda üniversitenin gelişimi için yıl boyunca yaptıkları çalışmaları gazetecilere anlattı.

Üniversitenin 2024-2025 güz dönemi toplam öğrenci sayısının 5 bin 642'ye ulaştığını ve genel doluluk oranının yüzde 99,5 olduğunu ifade eden Demir, "Bu yıl 39 ülkeden 675 yabancı öğrencimiz var. Şu an yüzde 10'dan fazla yabancı öğrenci bulunuyor. İlk geldiğimizde 7 ülkeden 127 öğrenci vardı. Bu dönem lisans programında 3 bin 770, ön lisans bin 637, lisansüstü ise 235 öğrencimiz var." dedi.

Bu dönem üniversitede fakülte ve MYO müfredatlarını yenilediklerini dile getiren Demir, derslerin sayısının YÖK'ün belirlemiş olduğu kriterlere uygun olarak, en az yüzde 25 seçmeli orana uygun hale getirildiğini ifade etti.

Birçok alanda çalışmalar yaptıklarını aktaran Demir, "Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) kurduk. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programda alımını ilk kez gerçekleştirdik. Yayın sayılarımızı artırdık, AB ve TÜBİTAK gibi kurum destekli programlarda çalışmalar yaptık. Çeşitli alanlarda uluslararası belgeler aldık." diye konuştu.

Demir, 3 dilde eğitim yaptıklarını hatırlatarak, üniversitenin gelişimi için belirledikleri hedeflerde çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
img

"Şeyh ailesiyiz, hakim savcılar bizim müritlerimiz"
img

Çöpten toplanıyor, Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
img

İddialı dizinin final tarihi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Aralık Kalecik, Sincan, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 4-5 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Aralık Ödemiş, Torbalı, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.