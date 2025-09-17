GİBTÜ Öğrencileri GastroAntep Yarışmasında Üçüncülük Elde Etti

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "GastroAntep Local Chef University Chef Competition" yarışmasında üçüncülük elde etti.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, GastroAntep kapsamında gerçekleştirilen Local Chef University Chef Competition, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek vaat eden genç şefleri ağırladı.

GİBTÜ'yü temsilen yarışmaya katılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, hem geleneksel Gaziantep lezzetlerine hakimiyetleri hem de modern sunum teknikleriyle oluşturdukları tabaklarla jüri üyelerinden tam not aldı.

Yoğun bir rekabet ortamında, profesyonelliği ve takım çalışmasını ön plana çıkaran öğrenciler, büyük bir başarıya imza atarak yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Yarışmayı yakından takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ödülleri öğrencilere takdim ederek, genç şefleri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencilerin bu değerli organizasyonda gösterdikleri performans ve elde ettikleri başarının kendilerini son derece gururlandırdığını belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu başarı, üniversitemizin teorik eğitimi pratikle harmanlayan eğitim anlayışının bir sonucudur. Öğrencilerimizi kutluyor, onları yetiştiren değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür başarıların, hem üniversitemiz hem de şehrimiz adına artarak devam edeceğine inanıyoruz."