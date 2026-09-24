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GİBTÜ GETAT merkezi törenle açıldı, Gaziantep Şehir Hastanesi ile işbirliği planlandı

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GİBTÜ GETAT merkezi törenle açıldı, Gaziantep Şehir Hastanesi ile işbirliği planlandı
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GİBTÜ GETAT merkezi törenle hizmete açıldı. Merkezde bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetleri yürütülmesi hedeflenirken, Gaziantep Şehir Hastanesi ile akademik ve klinik işbirliği planlanıyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), düzenlenen törenle hizmete açıldı.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkezde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bilimsel araştırmalar yürütülmesi, eğitim faaliyetleri ve disiplinler arası çalışmaların desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Şehmus Demir, merkezin üniversitenin sağlık alanındaki araştırma ve eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Merkez Müdürü Aliye Bulut da merkezin faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi.

Lisansüstü eğitim programları için Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun oluşturulması ve sağlık personeline yönelik sertifika programlarının düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

GİBTÜ ile Gaziantep Şehir Hastanesi arasında akademik ve klinik işbirliği yapılmasının planlandığı, bu kapsamda hastanenin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesinde hipnoterapi hizmeti verilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açılış törenine üniversite yönetimi, akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA
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