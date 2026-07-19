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GGC'nin düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu

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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. kez düzenlediği yarışmada 12 eser ödül alırken, Anadolu Ajansı'na 2 ödül verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 40'ıncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın kazananları belli oldu.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, nitelikli gazeteciliği teşvik etmek, başarılı çalışmaları görünür kılmak ve mesleğin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin değişik yerlerinden çok sayıda eser jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alındı.

Yarışma sonucunda çeşitli dallarda 12 eser birinciliğe layık görüldü.

AA'ya 2 ödül

Yarışmada, fotoğraf dalında Anadolu Ajansından (AA) Osman Bilgin'in "Diagne Sevinci" fotoğrafı ile dron çalışması dalında Ömer Yasin Ergin'in "Göçerlerin 9 Virajlı Yolculuğu" dron görüntüsü ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
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