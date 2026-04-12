Gezici Müzik Atölyesi köy köy dolaşıp türkü öğretiyor

Bolu'da pilot uygulamayla başlatılan "Gezici Müzik Atölyesi" projesiyle, öğrencilerin Türk Müziğiyle doğrudan temas kurmaları ve kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bolu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), İl Jandarma Komutanlığı ve Haveran Türk Musikisi Topluluğu işbirliğinde "Türkü Yolu" temasıyla yürütülen proje kapsamında, mobil atölye aracıyla il merkezi ve ilçelerdeki okullara gidilerek öğrencilere uygulamalı müzik eğitimi veriliyor.

Çocuklara kendi yörelerine ait türkülerin öğretildiği projede, bağlama, kabak kemane, kemençe ve çeşitli ritim çalgıları tanıtılıyor.

Çalgıların tarihsel ve kültürel bağlamının da aktarıldığı etkinliklerde, öğrencilerin müzikle doğrudan temas kurması ve kültürel kimlik bilinci kazanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, projeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, musiki eğitiminin bireyin yetişmesindeki önemine işaret etti.

"Biz hem güzel insan yetiştirebilme hem de çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi kültürlerine vakıf olabilmelerini sağlamak amacıyla Gezici Müzik Atölyesi adı altında ve Türkü Yolu özelinde bir proje başlattık." diyen Kaçar, Projenin ilk olarak Bolu Valiliği sponsorluğunda Bolu ve ilçelerinde hayata geçirildiğini aktardı.

Kaçar, farklı kültürlerin etkisi altında Türkiye'deki çocukların ve gençlerin sürekli kendi kültüründen uzaklaştırılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, bunun mücadelesini verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda gençlere ve çocuklara kendi yörelerinin türkülerini, şarkılarını öğretmenin önemli olduğunu dile getiren Kaçar, "Çünkü öyle bir tohum ekersiniz ki bu kültürel tohum yıllar sonra meyvelerini vermeye başlar. Bir ağaç gibi yetişecek, yeşerecek ve ürünlerini verecek. Kendi kültürümüzü çocuklarımıza hem aktaracağız hem yaşatacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Türk Müziği çalgıları tanıtıldı

Kaçar, etkinliklerde çocuklara uygulamalı eğitim verildiğini belirterek, "Bugün çocuklarımıza öncelikle Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği adı altındaki çalgılarımızdan bahsettik. Onlara önce bir konser verdik. Bu çalgılarla şarkılar, türküler söyledik." dedi.

Konserin ardından öğrencilerin sürece dahil edildiğini anlatan Kaçar, çocukların etkinliklere ilgiyle katılım sağladığını, yetenekli öğrencilerin sahne alarak hem çalıp hem söylediğini, bu yönleriyle diğer öğrencilere rol model olduklarını ifade etti.

Kaçar, bağlama ailesi, kabak kemane, klasik kemençe, Karadeniz kemençesi, ud, bendir, darbuka ve daire gibi çalgıların tanıtımlarını yaptıklarını, çalgıların tarihsel süreçleri ve kullanım alanlarına ilişkin bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

"Diğer illerimize de bu projeyi taşımak isteriz"

Projenin 8 ilçede "Gezici Müzik Atölyesi" mobil aracıyla sürdürüleceğini kaydeden Kaçar, "Köy köy gezecek mobil aracımız türkü öğretmek için yola çıkacak. 10 gün sürecek. Yaklaşık 1200 öğrenciye türkü, şarkı öğreteceğiz, çalgılarımızı tanıtacağız ve buradan bir çıkış enerjisi oluşturacağız." dedi.

Kaçar, projenin uluslararası düzeyde de ilgi gördüğünü belirterek, "Balkanlar'dan Türk dünyasına kadar bu projeyi duyan okullarımız var, ilgili kültür kurumları var ve bizi davet etmeye başladılar. Bu çok önemli bir şey. Adım attığınız zaman halkın kültürüne nasıl sahip çıktığını görüyorsunuz. Bunun gibi projelerin yapılması, hayata geçirilmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Bakanlıkların destekleriyle daha geniş kitlelere ulaşılabileceğini dile getiren Kaçar, şunları kaydetti:

"Şimdi burada 1200 gencimiz 1 milyon 200 olur, 11 milyon olur. İnşallah kendi kültürlerini öğrenecekler. Türkülerini, şarkılarını bilecekler. Çünkü çocuk repertuvarımız çok azaldı. Okullarımızda çocuklarımıza 'hadi bir türkü söyle', 'şarkı söyle' dediğimiz zaman şarkı ve türkü bilmediklerini gözlemliyoruz. Bu bir kültürün yok olması demek. Bu kültürü yaşatabilmek için projemizi bütün enerjimizle yaygınlaştırmaya çalışacağız."

Öğrenciler ilgiyle takip etti

Etkinliğe katılan öğrencilerden Sami Eren Sevinç de program sayesinde farklı enstrümanları tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkülerin hikayelerini ve destanları ilgiyle takip ettiğini dile getiren Sevinç, müziği yalnızca bir hobi olarak görmediğini, ileride müzisyen olmak istediğini söyledi.

Elif Döğer de programın kendisi için öğretici olduğunu, daha önce adını bilmediği ve hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı enstrümanları tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Daha önce piyano çaldığını aktaran Döğer, etkinliğin ardından Türk müziğine ilgisinin arttığını, bu alanda daha fazla bilgi edinmek istediğini dile getirdi.

Sabiha Nur Kalan da programda yeni bilgiler edindiğini belirterek, bağlama ve darbuka gibi enstrümanların yanı sıra çalgıların yapımına ilişkin bilgiler öğrendiklerini ifade etti.