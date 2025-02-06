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Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı

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Hakkında yürütülen Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı.

Gezi Parkı eylemleri soruşturmasında tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı.

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olmakla suçlanarak tutuklanmasıyla devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KARDEŞİ VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Barım hakkında yürütülen soruşturmada, ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşının da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

TEKELLEŞME İDDİALARI İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarında ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek re'sen soruşturma başlatmış, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan ve birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları sektörden uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya 'tanık' sıfatıyla ifade vermiş, ardından Barım gözaltına alınmıştı.

GEZİ EYLEMLERİNDEN TUTUKLANDI

Barım gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayşe Barım bir süre sonra Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

Gezi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın kardeşi gözaltına alındı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBidüşün:

Şükürler olsun hainlerin yaptığı yanına kalmıyor..

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Haber YorumlarıEvvab:

yarına kalır ama yanına kâr kalmaz.

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Haber YorumlarıBeyhan Bakici:

Devlet unutmaz er veya geç adalet yerını bulur bu haınler memlekettın ekmeğini yıyor

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Haber YorumlarıMusty:

keser doner sap doner gun gelir hesap doner mafya ayse

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Haber YorumlarıASar Gnc:

hadi bakalim hainler toplaniyor

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyük kimsenin haddi değildir

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Haber YorumlarıMurat Yildirim:

Acımayın

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Haber YorumlarıNecla Dora:

FONLU. HEINLER VATANA TUZAK KURAN.LAR CEKSIN. CEZALARINI ARKASINDAN YÜRÜYENLER. O KOYUNLAR. KIVIRARAK. KURTARDI HADI BAKALIM

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