Gezi Parkı Eylemleri'nin 12. Yıl Dönümünde EMEP'ten Mesaj

Gezi Parkı Eylemleri'nin 12. Yıl Dönümünde EMEP'ten Mesaj
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EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Gezi Parkı Eylemleri'nin 12. yıldönümünde, halkın tek adam yönetimine karşı büyük bir direniş gösterdiğini belirtti. 'Sarayın saltanatına karşı milyonların itirazı olan Gezi 12 yaşında' diyerek, dayanışma ve kolektif iradeyi vurguladı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Gezi'nin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sarayın saltanatına, tek adam yönetimine karşı milyonların itirazı olan Gezi 12 yaşında" ifadelerini kullandı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Gezi Parkı Eylemleri'nin 12'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aslan, şunları kaydetti:

"Sarayın saltanatına, tek adam yönetimine karşı milyonların itirazı olan Gezi 12 yaşında. Bu daha başlangıç diyen gençlerin, kadınların, işçi ve emekçilerin büyük direnişi, tek adam yönetimi önünde kurulmuş bir barikat olarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Gezi yan yana olmanın, dayanışmanın, kolektif iradenin önemli bir kilometre taşı olarak sürüyor. Tek adam ve saray rejimi faşist bir rejimi inşa etmek için attığı adımlar karşısında halkın dur iradesidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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