Gezi Davası'nda Verilen Mahkumiyet Kararları İzmir'de Protesto Edildi

İZMİR (ANKA) - İzmir Barosu'nun çağrısıyla dün gece baro önünde toplanan avukatlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar, Gezi Davası'nda verilen mahkümiyet kararlarını protesto etti.

Gezi Parkı Davası Ana Davası'nda verilen mahkümiyet kararları İzmir'de de tepkiyle karşılandı. İzmir Barosu'nun çağrısıyla Alsancak'taki baro binası önünde dün 22: 30 sıralarında toplanmaya başlayan avukatlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar, mahkümiyet kararlarını sloganlar atarak protesto etti.

"DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, baro önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teslim olmamanın bir göstergesi olarak buradayız. Bu akşam hızlı tepkiye verdiğiniz hızlı reaksiyonla buradayız. Bu akşam alelacele buradayız. Bundan sonra hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü yalan söylüyorlar. Ellerindeki medya organları ile devletlerin bütün kurumları ve kademeleriyle yalan söylüyorlar. Savunmaları, gerçekleri yurttaştan gizliyorlar. Bunun gerçekten bir suç olduğuna inanmamızı bekliyorlar. Gezi'de ben de sokaktaydım. Gezi'de burada bulunan herkes sokaktaydı. Gezi'de hepimiz direnişteydik, direnmeye de devam edeceğiz. Kimse vazgeçiremeyecek."

SOYER: ADALET HERKESE GEREKİR

Gezi Davası kararlarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tepki gösterdi. Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gezi Davası'nda verilen karar ne hukukidir ne adildir. Oysa adalet bir gün herkese gerekir. Bu kararın asıl mağduru demokrasimiz olmuştur" dedi.

KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 16 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı Ana Davası'nda, iş insanı Osman Kavala'ya 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Ayşe Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku, Yiğit Ali Ekmekçi, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay hakkında da ise 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetmişti.