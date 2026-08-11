Gezen Sinema Tırı Çorum Osmancık'ta Vatandaşlarla Buluştu
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Osmancık Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen program, Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte müzik dinletisinin ardından "Bana Masal Anlatma" filmi açık havada izleyiciyle buluştu.
Ailelerin ve çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlar, açık havada film izledi.
Kaynak: AA