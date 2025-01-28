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Geyve'de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı

Geyve'de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı bir domuza tekme atarak eziyet eden üç kişi, sosyal medya videoları ile birlikte yakalandı. Şüpheliler hakkında hayvanları koruma kanunu ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçları kapsamında adli işlem uygulandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı haldeki domuza eziyet ettiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Kamışlı Mahallesi'nde yolda yaralı haldeki domuza tekme atarak eziyet eden ve alkollü olduğu belirlenen grup, bu anları video çekerek sosyal medyada paylaştı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.G (24), Y.B. (28) ve O.A. (21) ekiplerce gözaltına alındı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda, şüpheliler hakkında, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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