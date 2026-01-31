Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir üretimi için gerekli malzemelerle birlikte 2 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kenevir üretmek amacıyla odasını seraya çevirdiği anlaşılan şüphelilerin evinde, 15 hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan çadır, muhtelif sıvı ve toz halinde gübreler, 4 led armetür, budama için kullanılan makas, 2 havalandırma fanı, zamanlayıcı piriz, nemlendirme cihazı, ilaçlama spreyi ve yetiştirmede kullanılan bitki toprağı ele geçirildi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Cam silerken 3'üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi

Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu! Bir anlık dikkatsizlik sonu oldu
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha 'Tamam' dedirttiler

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldız daha "Tamam" dedi
Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

Emre'ye 90+2 şoku! Galibiyet nedir resmen unuttu
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler