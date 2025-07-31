Geyve'de Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Geyve'de Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

H.T. idaresindeki 54 LE 937 plakalı traktör, Akseki Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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