Sakarya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan için polis ekipleri çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Y.E.D, E.B'ye (21) silahla ateş etti.
E.B. yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel