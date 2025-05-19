Geyve'de Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonet ve otomobil çarpıştı. İki sürücü yaralanırken, kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden N.C. idaresindeki 54 ACU 772 plakalı kamyonet ile T.T. (38) idaresindeki 48 DG 652 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karayolu ekiplerinin kaza yapan araçların parçalarını temizlemesinin ardından yolda trafik kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel