Geyik Sürüsü Göynük'te Kameralara Yansıdı
Bolu'nun Göynük ilçesinde, ormandan inen geyik sürüsü bir sürücünün cep telefonu kamerasına görüntülendi. Geyiklerin ormana dönmesi sırasında çekilen bu görüntüler dikkat çekti.
BOLU'nun Göynük ilçesinde orman yoluna inen geyik sürüsü, bölgeden geçen sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Göynük ilçesi Bozcaarmut köyü mevkisinde aracıyla seyreden kişi, ormandan inen geyik sürüsüyle karşılaştı. Sürücü, geyikleri cep telefonuyla görüntüledi. Aracın önünde koşan geyikler tekrar ormana giderek gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel