Gevaş merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde meydana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD verilerine göre saat 18.57'de merkez üssü Gevaş ilçesindeki Van Gölü'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden 4 dakika sonra aynı bölgede 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi; ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadı.
VAN'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'ın ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.57'de merkez üssü Gevaş ilçesindeki Van Gölünde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 13.61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevredeki ilçelerden de hissedildi. Bu depremden 4 dakika sonra saat 19.01'de aynı bölgede bu kez 2.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.