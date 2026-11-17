VAN'da merkez üssü Gevaş ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van'ın ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 18.57'de merkez üssü Gevaş ilçesindeki Van Gölünde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 13.61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevredeki ilçelerden de hissedildi. Bu depremden 4 dakika sonra saat 19.01'de aynı bölgede bu kez 2.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı