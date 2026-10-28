GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün 2 seferi iptal etti

GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün 2 seferi iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ açıklamasına göre, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan 2 feribot seferi iptal edildi. Kabatepe'den 13.00 ve Gökçeada'dan 11.00 seferleri iptal edilirken, diğer seferler planlanan saatlerde yapılacak.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00, Gökçeada'dan saat 11.00'deki feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA