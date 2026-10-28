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GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün 2 seferi iptal etti

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GESTAŞ açıklamasına göre, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan 2 feribot seferi iptal edildi. Kabatepe'den 13.00 ve Gökçeada'dan 11.00 seferleri iptal edilirken, diğer seferler planlanan saatlerde yapılacak.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan 2 feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 13.00, Gökçeada'dan saat 11.00'deki feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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