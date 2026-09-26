GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinin bazılarını iptal etti

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Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 07.00, 09.00 ve 11.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 09.00 ve 13.00'te yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Kabatepe'den saat 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00, Gökçeada'dan da 11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ve 21.00'deki seferlerin tarifeye uygun olarak yapılacağı, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.

Kaynak: AA