GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerini yarın iptal etti

GESTAŞ, olumsuz hava nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferlerini yarın iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümünün iptal edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre tarifedeki diğer seferler planlanan saatlerde yapılacak.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA