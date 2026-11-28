GESTAŞ, hava koşulları nedeniyle yarın iki ada hattında seferleri iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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GESTAŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Şirket, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceğini belirtti.
Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.
Kaynak: AA