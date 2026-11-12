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GESTAŞ Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerini hava nedeniyle yarın iptal etti

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin tümü yarın iptal edildi. GESTAŞ AŞ, tarifedeki diğer seferlerin ise planlanan saatlerde yapılacağını açıkladı.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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