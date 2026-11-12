GESTAŞ Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerini hava nedeniyle yarın iptal etti

GESTAŞ Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerini hava nedeniyle yarın iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin tümü yarın iptal edildi. GESTAŞ AŞ, tarifedeki diğer seferlerin ise planlanan saatlerde yapılacağını açıkladı.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA