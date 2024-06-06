Gerze Kaymakamı Sorgun Şelalesi'ndeki çalışmaları inceledi
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorgun Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarda incelemede bulundu. Arabacı, Sorgun Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Sorgun Şelalesi Tabiat Parkı'ndaki çalışmalarda incelemede bulundu.
Arabacı, Sorgun köyünde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki dere ile 3 şelaleden oluşan Sorgun Şelalesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Arabacı, Sorgun Şelalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
İnceleme gezisine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan, Özel İdare Şefi Adnan Aksu, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdür Vekili Hicran Bayraktar Nalbantoğlu da katıldı.