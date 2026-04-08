Gerze'de kütüphane görevlilerinden Kaymakam Büyüker'e ziyaret
Sinop'un Gerze ilçesinde Kütüphane Haftası kapsamında, Gerze İlçe Kütüphanesi görevlileri Kaymakam Yıldız Büyüker'i ziyaret etti. Ziyarette kütüphanelerin önemi ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması konuları ele alındı.
Sinop'un Gerze ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla Gerze İlçe Kütüphanesi görevlileri, Kaymakam Yıldız Büyüker'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette, kütüphanelerin toplumdaki önemi, okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin kitapla buluşturulmasına yönelik konular ele alındı.
Kaymakam Büyüker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Erol Balta