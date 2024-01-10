Gerze'de seçim güvenliği toplantısı düzenlendi
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği bir toplantı düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler sunuldu.
Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı başkanlığında seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde alınacak tedbirler gözden geçirildi.
Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından seçim güvenliğine ilişkin alınacak tedbirler kapsamında sunum yapıldı.
Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sadi Özkan ve ilgili personel katıldı.