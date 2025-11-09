Haberler

Gerze'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

N.T. idaresindeki 57 T 4004 plakalı ticari taksi ile E.U. idaresindeki 55 ANS 860 plakalı motosiklet Yeni Mahalle Sinop Caddesi'nde çarpıştı.

Çevrecilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.U. sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
