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Gerze'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında konser düzenlendi

Gerze'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında konser düzenlendi
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Sinop'un Gerze ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, Gerze Konservatuvarı Şefi Okan Kaya ve orkestrası 90'ların sevilen şarkılarını seslendirdi. Programa protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Gerze festival alanında gerçekleştirilen programda sahne alan Gerze Konservatuvarı Şefi Okan Kaya ve orkestrası, 90'lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Şengül Şahin Çalışkan, Okan Kaya ve orkestra üyelerine çiçek sundu.

Gerze Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Aziz İstanbullu da etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini dile getirdi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, Liman Başkanı Fevzi İnceöz, Gerze Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ümit Kuruoğlu, kamu kurumları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci
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