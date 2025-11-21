Gerze'de Amatör Balıkçı Zıpkınla 9 Kilogramlık Levrek Avladı

Sinop'un Gerze ilçesinde amatör balıkçı, zıpkınla 9 kilogramlık levrek avladı.

İlçede yaşayan Tamer Yaren, balık tutmak için İdemli mevkisinde kıyıya yakın bölgede zıpkınla dalış gerçekleştirdi.

Bir süre sonra denizde büyük bir levrek balığı ile karşılaşan Yaren, levreği zıpkınıyla avlayarak kıyıya çıkardı.

Yaren, AA muhabirine, avlandığı bölgede zaman zaman büyük levrek balıklarının görülebildiğini söyledi.

Uygun deniz koşulları olduğu günlerde kendisinin de balık avına çıktığını vurgulayan Yaren, "Şansıma bugün büyük bir levrek balığı avladım. Zaman zaman bu bölgede böyle balıklarla karşılaşmak mümkün oluyor. Gayet güzel ve başarılı bir av oldu." dedi.