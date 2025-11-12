Gerze'de Amatör Balıkçı 10 Kilogramlık Levrek Avladı

Sinop'un Gerze ilçesinde amatör balıkçı, oltayla yaklaşık 10 kilogramlık levrek avladı.

İlçede yaşayan amatör balıkçı Ömer Bakır, balık tutmak için küçük teknesiyle denize açılarak oltasını denize bıraktı.

Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Bakır, dikkatli şekilde yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki levreği tekneye çekmeyi başardı.

Bakır, AA muhabirine, yıllardır amatör olarak balık avladığını söyledi.

İlk kez bu büyüklükte bir levrek yakaladığını vurgulayan Bakır, "Bu kadar büyük bir levrek daha önce yakalamamıştım. Bu anı unutamayacağım." dedi.