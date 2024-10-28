Gerze'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Sinop'un Gerze İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe kaymakam, belediye başkanı, emniyet müdürü ve vatandaşlar katıldı.
Sinop'un Gerze İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Hükümet Konağı önünden başlayan fener alayı yürüyüşüne, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla, Gerze Belediyesi Festival alanına kadar yürüdü.
Festival alanında toplanan katılımcılar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.