Gerze Belediyesi Spor Okulları öğrencileri festivalde yeteneklerini sergiledi

Sinop'un Gerze ilçesinde Gerze Belediyesi Spor Okulları öğrencileri, festival kapsamında düzenlenen etkinlikte ritim gösterileri ve sportif performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.

Yaklaşık bir aylık hazırlık sürecinin ardından sahne alan öğrenciler, ritim gösterileri, koordinasyon parkurları, istasyon çalışmaları ve çeşitli oyunlarla vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliğin ritim gösterisi, Gerze Belediyesi Kültür Müdürü Aziz İstanbullu'nun koordinasyonunda, Gerze Konservatuvarı Şefi Okan Kaya'nın yönetiminde hazırlandı. Spor okullarında görev yapan antrenörler Ahmet Nuri Taş, Burçin Dikmen ve Görkem Tabak da öğrencileriyle koordinasyon parkurları ve sportif etkinlikler gerçekleştirdi.

Gösterileri ilgiyle izleyen vatandaşlar, öğrencilerin performanslarını alkışlarla desteklerken, aileler de çocuklarının heyecanına ortak oldu. Etkinlik, çocukların fiziksel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamasıyla dikkati çekti.

Kaynak: AA