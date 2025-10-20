Gerze Açıklarında Dronla Görüntülenen Yunuslar
Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslar, dronla görüntülendi. Karadeniz'de yunusların kıyıya yakın bölgelerde gruplar halinde hareket etmesi dikkat çekiyor.
Yunusların su yüzeyindeki anları keyifli görüntüler sundu.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel