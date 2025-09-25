Germencik'teki festivalde incir tatlıları yarıştı
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 21. Germencik İncir Festivali kapsamında "incirden lezzetler ve tatlılar yarışması" yapıldı.
Germencik Belediyesince Şehit Serkan Özpınar Parkında gerçekleştirilen etkinlikte 21 yarışmacının incirden yapılan tatlılar yarıştı.
Yarışmada Sibel İlbasan birinci, Esra Mermertaş Cedric ikinci, Hüseyin Çoban ve Yasemin Erdoğan üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödüllerini Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci takdim etti.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel