Germencik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Teğmen Şakir Cezayir Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin kaçarken yere attığı kağıt parçasının içinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin evinde yapılan aramada av tüfeği, sentetik hap ve 2 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel