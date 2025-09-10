Germencik'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 62 yaşındaki sürücü Yılmaz Çetinel hayatını kaybetti. Kaza, Bozköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yılmaz Çetinel'in (62), kullandığı 09 TR 598 plakalı traktör Bozköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Çetinel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
